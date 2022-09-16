4 مميزات مزعجة لمستخدمى نظام تشغيل «iOS 16» بأجهزة «أبل»

جدة - نرمين السيد - نظام التشغيل الجديد "iOS 16" -بحسب موقع "سى نت" الأميركى- جاء بمميزات رائعة منها عودة النسبة المئوية للبطارية، والقدرة على تحرير الرسائل النصية، وإلغاء إرسالها، لكن هناك العديد من الميزات المزعجة، مثل زر بحث جديد على الشاشة الرئيسية، يسهل النقر عليه عن طريق الخطأ، أو النوافذ المنبثقة للصور غير المتوقعة التى قد تكون شخصية للغاية.

وبينما يساعد الذكاء الاصطناعى شركة "أبل" على إظهار الصور ومقاطع الفيديو بشكل غير متوقع على هاتفك، إلا أنك قد لا ترغب دائما فى ظهور صورك بشكل مفاجئ، خاصة إذا كنت بجانب شخص ما.

ويتيح "iOS 16" منع هذه الخاصية، بالدخول على الإعدادات، ثم اختيار الصور، وضغط إيقاف إظهار المحتوى المميز (Featured Content).

وفيما يخص "زر الطاقة" (الجانبى)، المخصص لإغلاق الهاتف وتشغيله بسرعة، فإنه فى حالة الضغط عليه بالخطأ فى أثناء المكالمة، ستنتهى قبل الأوان.

ويتيح النظام، منع هذه الخاصية بالدخول على الإعدادات، واختيار إمكانية الوصول (Accessibility)، ثم و"اللمس" (Touch)، ثم إيقاف تشغيل "القفل لإنهاء المكالمة" (Lock to End Call).

النظام الجديد أضاف ميزة تظهر عبر الشاشة الرئيسية تسرع عملية البحث على آيفون، ولكنه يسهل النقر عليه بالخطأ، ولتعطيلها ادخل على الإعدادات، ثم الشاشة الرئيسية، وإيقاف ميزة "العرض على الشاشة الرئيسية".

وفى النظام الجديد، يمكن العودة إلى إشعارات "شاشة القفل" القديمة، وتظهر فى الجزء السفلى من "شاشة القفل"، بدلا من الجزء العلوى، لذا فإنه حال رغبت العودة إلى الشكل السابق لإشعارات "شاشة القفل" ادخل على الإعدادات ثم الإشعارات، ثم "عرض"، لتظهر 3 خيارات: 1- العدد: تظهر الإشعارات فى شكل أعداد أسفل الشاشة، 2- حزمة: تظهر الإشعارات أسفل الشاشة فى شكل حزمة، 3- القائمة: تظهر الإشعارات بالكامل عبر شاشتك، وللعودة لنمط الإشعارات القديم، تحديد الخيار الثالث، أى "القائمة".