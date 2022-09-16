بعد تصدره الترند.. مواصفات وأسعار هاتف HUAWEI nova Y90 (صور)

جدة - نرمين السيد - HUAWEI nova Y90

ومن أهم مميزات هاتف HUAWEI nova Y90 شاشته الضخمة دون حواف، وتتيح للمستخدمين عالم أكبر من الاحتمالات الافتراضية والرؤية المميزة، مقاس 6.7 بوصة، تمنح المستخدم تجربة بصرية مثالية.

مميزات HUAWEI nova Y90

كما تحتوى الشاشة على مزايا إضافية لتوفر الراحة للعين، لتحسين تجربة المشاهدة للمستخدمين.

بالإضافة إلى تجربة الشحن فائق السرعة فى دقائق معدودة بقوة 40 واط، إلى جانب بطاريته الضخمة بقدرة 5000 مللى أمبير فى الساعة، مما يطيل عمرها الافتراضى.

ويتميز الهاتف الجديد من هواوى أيضا على وجود مساحة أكبر لتخزين الأفلام والألعاب والتطبيقات.

مع كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعى.

سعر HUAWEI nova Y90

وأوضحت هواوى، أن الهاتف الجديد عالى الجودة من الفئة الإبتدائية، وتم طرحه داخل المملكة بسعر أقل من الـ900 ريال سعودى، ما يعادل 4650 جنيه مصرى، ويتواجد بألوان الأسود، والأخضر، الأزرق.

مميزات إضافية لـ HUAWEI nova Y90

واتاحت هواوى لعملائها الجدد مزايا أخرى مع شراء هاتف HUAWEI nova Y90، منها وجود سماعات Huawei FreeLace Lite، واشتراك هواوى ميوزك، وهواوى فيديو مجانا لمدة 6 أشهر.

سعر ومواصفات هاتف Nova 10z الجديد من هواوى

بالإضافة إلى ضمان على الشاشة لمدة 3 أشهر، وضمان لمدة عامين فى السعودية ودول الخليج ومصر.