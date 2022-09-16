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بعد تصدره الترند.. مواصفات وأسعار هاتف HUAWEI nova Y90 (صور)

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أحمد رمضان 2022-09-16 10:38 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - HUAWEI nova Y90

ومن أهم مميزات هاتف HUAWEI nova Y90 شاشته الضخمة دون حواف، وتتيح للمستخدمين عالم أكبر من الاحتمالات الافتراضية والرؤية المميزة، مقاس 6.7 بوصة، تمنح المستخدم تجربة بصرية مثالية.

HUAWEI nova Y90

مميزات HUAWEI nova Y90

كما تحتوى الشاشة على مزايا إضافية لتوفر الراحة للعين، لتحسين تجربة المشاهدة للمستخدمين.

بالإضافة إلى تجربة الشحن فائق السرعة فى دقائق معدودة بقوة 40 واط، إلى جانب بطاريته الضخمة بقدرة 5000 مللى أمبير فى الساعة، مما يطيل عمرها الافتراضى. 

HUAWEI nova Y90
HUAWEI nova Y90

ويتميز الهاتف الجديد من هواوى أيضا على وجود مساحة أكبر لتخزين الأفلام والألعاب والتطبيقات.

مع كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعى. 

HUAWEI nova Y90

سعر HUAWEI nova Y90

وأوضحت هواوى، أن الهاتف الجديد عالى الجودة من الفئة الإبتدائية، وتم طرحه داخل المملكة بسعر أقل من الـ900 ريال سعودى، ما يعادل 4650 جنيه مصرى، ويتواجد بألوان الأسود، والأخضر، الأزرق. 

HUAWEI nova Y90

مميزات إضافية لـ HUAWEI nova Y90 

واتاحت هواوى لعملائها الجدد مزايا أخرى مع شراء هاتف HUAWEI nova Y90، منها وجود سماعات Huawei FreeLace Lite، واشتراك هواوى ميوزك، وهواوى فيديو مجانا لمدة 6 أشهر.

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بالإضافة إلى ضمان على الشاشة لمدة 3 أشهر، وضمان لمدة عامين فى السعودية ودول الخليج ومصر.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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