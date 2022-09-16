طائرات بدون طيار لمكافحة الجراد الصحراوى فى موريتانيا

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل وزارة الزراعة أحمد سالم ولد العربى، إن هذه الدورة تهدف إلى حماية المصادر الطبيعية، وسد الفجوة الغذائية فى البلاد، معربا عن ثقته بأن نوعية هذه الدورة، وكفاءة الخبراء الدوليين الذين عهد إليهم، مما سيمكن من خلق تطور ملموس فى نوعية ومردودية العمل الميدانى.

ودعا المشاركون إلى اغتنام فرصة الدورة للتأكيد على أهمية العمل الجماعى الذى تقوم به القوة المشتركة للتدخل ضد الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية، وهو ما يتوج مسار تعزيز القدرات الوطنية فى مجال مكافحة آفة الجراد من جهة، ورفع مستوى التكامل الميدانى والتنسيق المشترك بين البلدان الأعضاء من جهة أخرى.

وقال محمد الأمين حمونى، الأمين التنفيذى لهيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية التابعة لمنظمة "الفاو" إن هذه الدورة يشارك فيها 17 من بلدان خط المواجهة وهى: موريتانيا، مالى، النيجر واتشاد، إلى جانب الجزائر وبوركينافاسو وليبيا والمغرب والسنغال وتونس، و4 مشاركين يمثلون المنطقة الوسطى، إضافة إلى المركز الوطنى لمكافحة الجراد الصحراوى فى موريتانيا، ومركز التعاون الدولى فى مجال البحوث الزراعية، وأمانتى لجنتى مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقتين الغربية والوسطى.

وقال إن مهمة الاستكشاف التى تشكل جزءا من خطة تنفيذ أنشطة الهيئة تنص على إجراء استكشافات ميدانية باستخدام الطائرات بدون طيار من أجل جمع المعلومات عن الظروف النباتية ونشاط الجراد بغية تبادل الخبرات بين المشاركين وتنفيذ عمليات استخدام وصيانة هذه الطائرات.