إيفلين خليفة.. معلومات مهمة عن ملكة جمال البحرين

جدة - نرمين السيد - يتساءل الكثير عن عارضة الأزياء إيفلين خليفة، وأبرز المعلومات عنها، ما نستعرضه خلال السطور التالية. عارضة أزياء وعازفة بيانو روسية بحرينية الجنسية. والدها بحرينى الجنسية وأمها روسية. ولدت عام 1998. حاصلة على بكالوريوس قسم العلوم المالية والمصرفية. درست وتدربت على التايكوندو والرقص. عملت بعد تخرجها فى مجال الإعلانات.

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