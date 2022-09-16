ونشر "ترابمان بيرماجوى" عب صفحته بموقع "فيسبوك"، صورة لوجه سمكة قرش غامضة فى أعماق البحار بأسنان بارزة وعيون كبيرة تم صيدها على عمق 650 مترًا تحت الماء.
المخلوق الغريب له مظهر مميز بجلد خشن وأنف مدبب وعينين كبيرتين ومجموعة بارزة من الأسنان الحادة، حيث علق "بيرماجوى" على المنشور قائلاً: "وجه سمكة قرش قاسية فى أعماق البحار، على طول الطريق من 650 مترًا".
علق أحد المستخدمين : "تبدو كمخلوق من عصور ما قبل التاريخ للغاية"، وأضاف آخر: "أعماق البحار كوكب آخر هناك.. مخلوقات برية".
قال مستخدم ثالث إن هذا المخلوق لم يكن سمكة قرش حقيقية على الإطلاق، وكتب المستخدم: "هذا صنيع بشرى.. إما نحت أو خلط للحمض النووى"، وعلق رابع مازحًا: "يبدو سعيدًا حقًا لأنه أزال تقويم الأسنان للتو ، لذا فهو يبرز اللثة والأسنان".
كما علق العديد من الأشخاص الآخرين على أن سمكة القرش يبدو وكأنها صغيرة على شكل سيجار مع أنف منتفخ وشفتين مميزتين.
ومع ذلك ، فى حديثه إلى مجلة "نيوزويك" ، قال السيد "بيرماجوى" إن هذا المخلوق ليس غريبً.
وأوضح "أنه سمكة قرش خشنة الجلد ، تُعرف أيضًا باسم نوع من أسماك القرش يسمى "قرش كلب البحر".
وأضاف الصياد: "أسماك القرش هذه منتشرة فى أعماق تزيد عن 600 متر. وعادة ما نصطادها فى فصل الشتاء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صياد يثير حالة من الرعب بـ سمكة قرش (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.