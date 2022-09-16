صياد يثير حالة من الرعب بـ سمكة قرش (صورة)

جدة - نرمين السيد - أثار صياد أسترالى حالة من الدهشة بين مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، بعد عرضه صورة لصيد غير متوقع يتمثل فى إحدى أسماك القرش ولكن شكلها بدا مختلفًا عما هو مألوف حول هذا النوع من الأسماك.





ونشر "ترابمان بيرماجوى" عب صفحته بموقع "فيسبوك"، صورة لوجه سمكة قرش غامضة فى أعماق البحار بأسنان بارزة وعيون كبيرة تم صيدها على عمق 650 مترًا تحت الماء.

المخلوق الغريب له مظهر مميز بجلد خشن وأنف مدبب وعينين كبيرتين ومجموعة بارزة من الأسنان الحادة، حيث علق "بيرماجوى" على المنشور قائلاً: "وجه سمكة قرش قاسية فى أعماق البحار، على طول الطريق من 650 مترًا".

علق أحد المستخدمين : "تبدو كمخلوق من عصور ما قبل التاريخ للغاية"، وأضاف آخر: "أعماق البحار كوكب آخر هناك.. مخلوقات برية".

قال مستخدم ثالث إن هذا المخلوق لم يكن سمكة قرش حقيقية على الإطلاق، وكتب المستخدم: "هذا صنيع بشرى.. إما نحت أو خلط للحمض النووى"، وعلق رابع مازحًا: "يبدو سعيدًا حقًا لأنه أزال تقويم الأسنان للتو ، لذا فهو يبرز اللثة والأسنان".

كما علق العديد من الأشخاص الآخرين على أن سمكة القرش يبدو وكأنها صغيرة على شكل سيجار مع أنف منتفخ وشفتين مميزتين.

ومع ذلك ، فى حديثه إلى مجلة "نيوزويك" ، قال السيد "بيرماجوى" إن هذا المخلوق ليس غريبً.

وأوضح "أنه سمكة قرش خشنة الجلد ، تُعرف أيضًا باسم نوع من أسماك القرش يسمى "قرش كلب البحر".

وأضاف الصياد: "أسماك القرش هذه منتشرة فى أعماق تزيد عن 600 متر. وعادة ما نصطادها فى فصل الشتاء".