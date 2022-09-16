«أدوبى» تستحوذ على منصة التصميم «فيجما».. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وافقت "أدوبى" يوم الخميس على الاستحواذ على "فيجما"، التى يستخدم مطورو البرمجيات منتجاتها، مقابل 20 مليار دولار، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن السعر الغنى الذى أدى إلى انخفاض بأكثر من 30 مليار دولار فى القيمة السوقية لصانع "فوتوشوب".





أشاد الرئيس التنفيذى لشركة "أدوبى"، شانتانو ناراين، بأعمال فيجما ووصفها بأنها "مستقبل العمل" وقال إن هناك "فرصًا هائلة" فى دمجها مع عروض شركته، مثل قارئ المستندات "Acrobat" واللوح الأبيض على الإنترنت "Figjam".

لم يتم إقناع المستثمرين، مما أدى إلى انخفاض سهم "أدوبى" بنسبة 17%، وقال العديد منهم إنهم فهموا الأساس المنطقى للاستراتيجية ولكنهم جادلوا بأن "Adobe" دفعت مبالغ زائدة لشركة بلغت قيمتها حوالى 10 مليارات دولار فى جولة جمع تبرعات خاصة منذ أكثر من عام بقليل.

قال ديفيد فاجنر، مدير المحفظة ومحلل الأسهم فى "Aptus Capital Advisors"، التى تمتلك حصة 1.5% فى "أدوبى"، إن عائدات "فيجما" السنوية المتكررة (ARR) كانت 400 مليون دولار كانت، وهو جزء صغير مما تجنيه "أدوبى" والذى يبلغ 14 مليار دولار، مما يجعل من غير معقول أن تدفع "Adobe" ما يعادل 11 فى المائة من قيمتها السوقية مقابل 2.8 فى المائة من "ARR"، وأضاف فاجنر: "نشعر بخيبة أمل من السعر المدفوع لشركة فيجما".

وقالت "أدوبى" إنها تتوقع أن تزيد أرباحها من الصفقة بعد ثلاث سنوات من إتمامها. مضيفة أن إجمالى سوق Figma القابل للعنونة سيصل إلى 16.5 مليار دولار بحلول عام 2025 عبر التصميم واللوحة البيضاء والتعاون.

الصفقة، وهى الأكبر شراءً على الإطلاق لشركة برمجيات ناشئة مملوكة للقطاع الخاص، ستمنح "أدوبى" ملكية شركة تستخدم منصتها التعاونية عبر الإنترنت للتصميمات والعصف الذهنى من قبل شركات مثل "Zoom Video Communications" و"Airbnb" و"Coinbase".

تعد "أدوبى" واحدة من أكثر الشركات اكتسابًا فى وادى السيليكون وقد اشترت العديد من الشركات على مر السنين، حيث سعت للدفاع عن حصتها فى السوق ضد المنافسين مثل مايكروسوفت.

قبل شركة "فيجما"، كانت أكبر عملية استحواذ لها هى شركة "Marketo" لصناعة البرمجيات مقابل 4.75 مليار دولار فى عام 2018.

وقد اشترت أيضًا شركات أخرى على مدار الـ 24 شهرًا الماضية لزيادة تركيزها على أدوات التعاون، بما فى ذلك برامج التعاون عبر الفيديو "Frame.io"، وشركة "ContentCal" الناشئة للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وصانع أدوات التعاون "Workfront".

من المتوقع أن تنتهى الصفقة فى عام 2023، كما سيستمر ديلان فيلد فى قيادة شركة فيجما ومقرها سان فرانسيسكو.

وسيتعين على أى من الشركتين دفع رسوم إنهاء قدرها 1 مليار دولار إذا ألغت الصفقة، وفى الوقت نفسه، جاءت توقعات عائدات "أدوبى" التى يقدرها المحللون للربع الرابع البالغة 4.52 مليار دولار، أقل من 4.58 مليار دولار، كما تراجعت أرباح الربع الثالث بنحو 6%، مما يعكس الضرر الناجم عن ارتفاع الدولار وزيادة التكاليف.