فتاة بريطانية بـ حواجب مرعبة (صورة)

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جدة - نرمين السيد - وكشفت صحيفة ديلى ستار البريطانية أن الفتاة تبلغ من العمر 27 عاما، وتعرضت لحملة كبيرة من التنمر؛ بسبب نشرها لمقاطع فيديو ظهرت فيها بشكل غير مألوف، حيث قامت برسم حواجب بشكل عريض للغاية بلون أسود داكن فأصبحت حواجب مرعبة.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الفعل الذى قامت به الفتاة، تسبب فى دفع كثير من رواد السوشيال ميديا لانتقادها بطريقة لاذعة، حيث وصفها أحد المتابعين بأنها تمتلك حواجب كحواجب الشيطان!
وأوضحت ديلى ستار أن الشابة العشرينية كانت بكامل قواها العقلية، وهى تغير من شكل حواجبها للشكل الذى أصبحت عليه الآن، و أكدت أنها قامت بذلك لإثبات أن الشكل ليس عنصرا مهما فى الارتباط والحب أو الزواج؛ لأنها تعرضت لانتقاد من كثير من النساء والرجال والذين أكدوا أنها لن تجد رجلا يتزوجا.
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