جدة - نرمين السيد - سور القرآن الكريم لها فضل جزيل فى قراءتها، وحسبنا فى هذا، حديث الحبيب المصطفى، صلى الله عليه سلم، والذى قال فيه: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف".





فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

فكل السور الكريمة لها جبال من الحسنات لا يعلم مداها إلا الله كون المولى تبارك وتعالى جواد كريم، وقد يضاعف الأجر والحسنات لمن يشاء، حيث يعطى دون حساب.

من تلك السور الكريمة والعظيمة سورة الكهف المباركة، تلك السورة المكية التى تسبقها سورة الإسراء وتليها سورة مريم، وتقع فى الجزءين الـ 15 والـ 16 من القرآن الكريم وترتيبها الـ 18 فى المصحف الشريف.

فضل قراء سورة الكهف يوم الجمعة

وفى فضل قراء سورة الكهف يوم الجمعة، وردت أحاديث صحيحة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، منها: "عن أبى سعيد الخدرى، قَالَ: قَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فى يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ".. رواه الإمام الدارمى.

وفى فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قال النبى، صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ".. رواه الإمامان النسائى والحاكم وصححه.

فضل قراء سورة الكهف يوم الجمعة

وقد استحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، مشيرين إلى أن الوقت الشرعى لقراءة سورة الكهف تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة، وقال البعض من فجر يوم الجمعة إلى غروب الشمس.