توقعات الأبراج اليوم الجمعة 16 سبتمر 2022.. مفاجآت ونصائح من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

يجب عليك توضيح الأمور بالنسبة للمهام المؤجلة، كما عليك توضيح أسباب سوء التفاهم بين الزملاء... انظر إلى العالم من خلال عيون مفتوحة، كما أن معارفك القديمة قد تعيد إليك حيويتك فحاول العودة إليها.

الثور

يمكنك تبنى أى موقف من شأنه أن يقوى الروابط الأسرية، وهذا الأمر من شانه أن تتقبله عائلتك بسعادة وسوف تدعمك بشدة فى خططك... حاول تعزيز هذا الأمر فى حياتك العاطفية.

الجوزاء

لا تيأس أبدا إذا قابلك ما يعوقك عن التقدم فى اتجاه أهدافك.. فقط احشد قوتك واستمر فى تتبع أحلامك، حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء، كما يجب عليم ألا تتصرف بتسرع بل عليك أن تحافظ على طاقتك.

السرطان

توخَّ الحذر وإلا فسوف تسيطر عليك انفعالاتك وتسبب أضرارا أكثر مما تحب فى المستقبل.. طبيعتك أنك تميل إلى الرغبة فى مقارنة نفسك بمن هم حولك؛ ولذا سيطر على مزاجك الحاد؛ لأن الطاقة من الممكن أن تتخلى عنك فى أى وقت تكون فى أشد الاحتياج فيه إليها.

الأسد

يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد.. لا تيأس وابدأ بإعادة التفكير فى الموقف بتمعن، حتى تتمكن من جعل الخسارة فى أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة.

العذراء

تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق، ولذلك تكون مستمتعا... عليك أن تحافظ على بيئة العمل الخلّاقة؛ لأن كل الأهداف من الممكن أن تتحقق بالتكاتف مع الآخرين.

الميزان

لا يوجد شىء يسير حسب رغبتك، ولذلك، قم بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع.. ومن الممكن أن تواجه فى حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة.

العقرب

إذا أردت النجاح، حان الوقت أن تتحالف مع الآخرين، والذين من الممكن أن يكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زملاء فى العمل... لا تدع الفرصة تفوتك.

القوس

واجه التحديات فى أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة؛ لأن التأخر فى مواجهتها يؤدى إلى تراكم العراقيل.

الجدى

استعد لكل شىء غير متوقع.. المفاجآت السارة فى انتظارك... لا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم، وكن شكورًا لكل الناس.

الدلو

أنت مرن وتحب التغيير... يجب عليك أن تنتفع من هذه الأوقات الممتعة للتقدم فى تحقيق أحلامك وطموحاتك، كما يجب اتخاذ الحذر من تحمل عبء القيام بعدد كبير من الأعمال دفعة واحدة، فتجد نفسك مُحمل بما لا طاقة لك به.

الحوت

لا تخجل من التغيرات التى تحدث فى حياتك، واستقبل العالم بترحاب... من الممكن أن تلتقى بأشخاص جدد يمكنك الاستمتاع معهم وإقامة علاقات ذات معنى... ولكن لا تخف أبدا من أى تحديات فى العمل.