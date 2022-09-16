دليل الطلاب لاشتراك مترو الأنفاق (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يبدأ مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، السبت المقبل، فى استقبال طلبات طلاب المدارس والجامعات للحصول على الاشتراكات المخفضة، وذلك ضمن استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد.





ويستعرض "دوت الخليج" فى النقاط التالية خطوات حصول الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة على اشتراك المترو وطرق استخراجها، حيث إن المترو طرح الاستمارة بجميع مكاتب الصرف بالخطوط الثلاثة.

كما يمكن شراء الاستمارة من داخل مكاتب الاشتراكات، واستخراج الاشتراكات من أول أكتوبر ولمدة شهر، بالإضافة إلى أن الاشتراكات متاحة أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة السابعة صباحًا حتى الثامن مساءً.

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