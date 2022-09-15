إغاثة فورية.. دليلك لطوارئ الطرق (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويأتى فى مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

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