بحث مفصل: أصل نشأة كورونا قد يظل مجهولا للأبد

جدة - نرمين السيد - وأوضح تشيرنوف لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، أنه يجب إجراء بحث مفصل لفهم الموقف بشكل كامل، الأمر الذى يتطلب عددا من القرارات الإدارية، وكذلك السياسية التى لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالعلوم.
ولفت إلى أنه إلى الآن يعتقد أن الفيروس نشأ من أصل طبيعى إلى أن يثبت عكس ذلك.
وقال وفقا لأكثر الباحثين منطقية ومسؤولية، فإن الفيروس نفسه لا يحمل أى علامات واضحة على أنه من صنع الإنسان.
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