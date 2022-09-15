معلومات مهمة عن شريحة المحمول الجديدة ESIM (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - الشريحة الجديدة عبارة عن بطاقة SIM رقمية، وهى بديلة عن الشرائح القديمة. ومن مميزات البطاقة الجديدة، أنها تتيح للعميل إيقاف هاتفه بسهولة وتقلل السرعة. وأيضا تساعد على خفض تكلفة المكالمات، وتنهى مشكلة التجوال وأسعار باقات الإنترنت المرتفعة.

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