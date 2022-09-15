«مياس» تريند الوطن العربى بلقب America’s Got Talent (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان الفريق قدم عروضا استثنائية، أبهرت العالم خلال المشاركة فى البرنامج الشهير فى أمريكا وحول العالم.

"مياس" حصل على أعلى نسبة تصويت خلال نهائى "America's Got Talent"، لتفوز الفرقة بجائزة قدرها مليون دولار وفرصة لأداء عرض بارز فى فندق وكازينو "الأقصر لاس فيجاس".

يذكر أن الفنانة شريهان، أشادت بالشو الراقص الذى قدمته فرقة "مياس" اللبنانية، فى التصفيات النصف نهائية لبرنامج Americas Got Talent.

ونشرت شريهان، عبر حسابها الشخصى بموقع "تويتر" مقطع فيديو من مشاركة الفرقة ببرنامج Americas Got Talent، وعلقت عليه قائلة: "أنتم إضافة إلى العالمية والعالم وليس العكس.. الفن العالمى هو الذى بحاجة لكم.. فرقة مبدعة موهوبة عظيمة".

فرقة "مياس" أبهرت الجميع بعرضها الاستعراضى الراقص بعدما خطفت أنظار الجميع وأعضاء لجنة التحكيم بلوحة فنية مميزة، وصعت الفرقة إلى العروض المباشرة والنهائية من البرنامج بعدما نجحت فى اقتناص "الباز الذهبى" فى البرنامج.