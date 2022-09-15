إطلالة مبهجة.. سوزان نجم الدين فى أحدث ظهور (صور) 

جدة - نرمين السيد - وتألقت سوزان نجم الدين، بفستان أبيض كلاسيكى أنيق أظهر جمالها، مع بعض الإكسسوارات المميزة، وذلك تزامنا مع أقتراب نهاية موسم الصيف، وسط تفاعل عدد كبير من جمهورها.

يذكر أن سوزان استقرت فى مصر بشكل نهائى مؤخرا، وتستعد خلال الفترة المقبلة بالاشتراك فى عمل درامى كبير ستكشف عن تفاصيله قريبا.

كما انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "بيوت من ورق" من 60 حلقة، مع عدد كبير من نجوم الدراما السورية واللبنانية من ضمنهم يوسف الخال وطونى عيسى وداليدا خليل، ويوسف حداد.





وعرض لها مؤخرا بالسينمات فيلم "تماسيح النيل"، ومسلسل "وثيقة شرف - فيكتوريا" والذى قدمت خلاله شخصية فيكتوريا، على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة.