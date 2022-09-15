«نانمادول».. تحذيرات من عاصفة استوائية قوية تضرب اليابان 

جدة - نرمين السيد - حذر مسئولو الأرصاد الجوية فى اليابان، اليوم الخميس، من اقتراب العاصفة الاستوائية القوية "نانمادول" من محافظة "أوكيناوا" الجنوبية ومنطقة "أمامى" بمحافظة "كاجوشيما" يومى الجمعة والسبت، مشيرين إلى أنها قد تقترب من أجزاء أخرى غرب البلاد بحلول يوم الأحد.





ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قولها إن العاصفة "نانمادول" كانت تتحرك غربا ببطء فوق المحيط الهادئ جنوب اليابان اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلى للبلاد. وأشارت الوكالة إلى أن العاصفة تصاحبها رياحا تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات فى الساعة بالقرب من مركزها، كما طالبت المواطنين بمتابعة آخر التطورات حول حالة الطقس. وقد تؤثر العاصفة القوية أيضا على مناطق شرق وشمال اليابان من يوم السبت إلى الإثنين المقبل، كما أنه من المتوقع أن تهب رياحا شديدة فى كل من "أوكيناوا" و"كاجوشيما" وأجزاء أخرى من جنوب "كيوشو" يومى الجمعة والسبت المقبلين.

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