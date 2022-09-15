إجراءات أمنية جديدة لمنصات التواصل الاجتماعى فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس لجنة الأمن الداخلى فى مجلس الشيوخ الأمريكى جارى بيترز، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن هناك علاقة واضحة بين المحتوى على الإنترنت والعنف خارجه.

وأضاف بأنه على مر الأعوام الأخيرة كانت تفسيرات شركات التواصل الاجتماعى حول سياسات الإشراف على المحتوى والجهود المبذولة لتعزيز الثقة والأمان والإجراءات المتخذة إزالة الحسابات الوهمية، ولكنها كانت دون جدوى".

وأضاف أنه من أجل الوصول لاستخدام آمن على الإنترنت يجب على الشركات الكبرى مراعاة الشفافية، والكف عن مقايضة إجراءات الأمن بالربح والنمو والتوسع.