ياسمين رئيس.. إطلالات أشعلت الترند (صور)

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جدة - نرمين السيد - ياسمين رئيس، عرفت بإهتمامها الدائم بالموضة والأزياء، وتصدرت الترند أكثر من مرة بإطلالاتها المميزة والمبهرة كان آخرها ظهورها بإطلالة صيفية بمينى جيب قصير باللون الأبيض والأسود، وارتدت عليه "كروب توب" مكشوف بنفس اللون.
بخلاف هذا احتلت ياسمين رئيس ترند "جوجل" و"تويتر" أكثر من مرة بإطلالاتها الساحرة، والتى دائما ما يتفاعل معها رواد السوشيال ميديا بشكل كبير.
ياسمين رئيس، يعرض لها حاليا فيلم "خطة مازنجر" والذى يشاركها فى بطولته كل من حمدى المرغنى، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيرى، وإخراج رامى رزق الله.
كما تواصل ياسمين رئيس حاليا تصوير مشاهدها فى فيلم بعنوان "أنا لحبيبى" والذى يدور فى إطار رومانسى، ويشارك فى بطولته كل من محمد الشرنوبى، كريم فهمى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران، ومن إخراج هادى الباجورى.
ومن المقرر أن تشارك فى موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل "بابا المجال" أمام الفنان مصطفى شعبان، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
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