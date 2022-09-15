سر التاج المرصع بـ3 آلاف ماسة الموجود على نعش الملكة إليزابيث (صور) 

جدة - نرمين السيد - وظهر التاج على نعش الملكة الراحلة، حيث وضع على وسادة بنفسجية اللون إلى جانب إكليل من الزهور البيضاء.

ويعد تاج "إمبريال ستيت" من التحف الفنية التاريخية التى كانت تقتنيها الملكة الراحلة، واختلفت الروايات فى أصله، فرجح البعض قول إنه صنع فى الأصل لتتويج الملك جورج الرابع، فيما أشار البعض الآخر إلى أنه صنع عام 1937 لتتويج الملك جورج السادس.

التاج التاريخى ارتدته إليزابيث الثانية بعد تتويجها عام 1953، وظلت ترتديه مرة واحدة كل عام خلال افتتاح البرلمان، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويحتوى التاج على 2868 ماسة من الفضة و269 لؤلؤة و17 ياقوت أزرق و11 زمرد، و"ماسة كولينان 2"، التى يبلغ وزنها 317 قيراطا، وهى ثانى أكبر ماسة مقطوعة فى العالم، وتعرف أيضا باسم النجمة الثانية لإفريقيا.

يذكر أن نعش الملكة إليزابيث الثانية، انطلق من قصر باكينجهام، ووصل إلى قصر وستمنستر، ويظل هناك حتى موعد تشييع الجنازة الوطنية الإثنين المقبل، ليتمكن الشعب من إلقاء النظرة الأخيرة فى وداعها.