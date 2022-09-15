نباتيون يضعون الزهور على اللحوم بالمتاجر حزنا على الحيوانات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال النباتيون إن ما فعلوه يعد حزناً على مصير هذه الحيوانات وتكريماً لها. ونظم أعضاء جمعيات للنباتيين فى بريطانيا، مظاهرات مؤخرا، للمطالبة بإنهاء صناعة الألبان فى عدة مدن إنجليزية، واقتحموا عدة متاجر ونظموا اعتصاما داخل سوبر ماركت شهير كجزء من حملة تدعو إلى إنهاء إنتاج الألبان كما سكبوا الحليب على الأرض.

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