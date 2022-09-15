مواصفات بطارية هواتف أبل الجديدة

جدة - نرمين السيد - الشركة لم تفصح عن تفاصيل البطارية الجديدة ضمن هذه الإصدارات، لكن موقع Macrumors، كشف التفاصيل.
وبحسب الموقع، عن معلومات جاءت من الصين فإن تفاصيل البطارية جاءت فيما يلى:
بطارية هاتف iPhone 14، بقدرة 3279 mAh
بطارية هاتف iPhone 14 Plus، بقدرة 4325 mAh
بطارية هاتف iPhone 14 Pro، بقدرة 3200 mAh
بطارية هاتف iPhone 14 Pro Max، بقدرة 4323 mAh.
التوقعات تشير إلى أن سعة البطارية الكبيرة، يرجع لتقنية ProMotion فى الشاشة، مع معدل التحديث المتغير من 10Hz إلى 120Hz.
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