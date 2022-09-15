أفضل طريقة لتهدئة الطفل قبل النوم

جدة - نرمين السيد - العلماء الذين أجروا الدراسة، ذكروا أنّ حمل الطفل، والسير به لمدة 5 دقائق يؤدى بشكل كبير إلى تهدئته.

وأشار العلماء إلى ضرورة حمل الطفل لمدة 5 إلى 8 دقائق إضافية، قبل وضعه فى سريره.

بدورها قالت كومى كورودا، الباحثة الرئيسية التى أعدت الدراسة من مركز "ريكين" لعلم الأعصاب فى اليابان: "لقد ربّيت 4 أطفال ولم أستطع التكهّن بالنتائج الرئيسية التى توصلت إليها الدراسة حتى ظهرت البيانات الإحصائية".