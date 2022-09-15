التوتر والقلق يؤرق بعض الأمريكيين أثناء الليل.. دراسة تكشف سببا غريبا

جدة - نرمين السيد - توصلت دراسة استقصائية وطنية جديدة أجراها " مركز ويكسنر الطبى" التابع لجامعة ولاية " أوهايو"الأمريكية ، إلى أن العديد من الأمريكيين يفقدون النوم بسبب التوتر والقلق بشأن الوضع الحالي للعالم ، خاصة بعد الجائحة العالمية التى إجتاحته ، فضلا عن الإنقسامات السياسية والإستقطاب الممتد على مدار عامين من الأحداث المضطربة.





وأفاد شخص من بين كل خمسة مشاركين فى المسح أنه يجد صعوبة فى الحصول على قسط وافى وكامل من النوم ليلا .. قالت الدكتورة" أنيسة داس"، أستاذ الطب الباطنى فى "مركز ويكسنر الطبى": "كانت هناك زيادة بنسبة 29 % فى حالات الأرق فى الفترة من عام 2018 إلى 2021 ؛ مما ضاعف من معدلات المعاناة من إضطربات المعدة الناجمة عن الإصابة بالتوتر .. مؤكدة أن هذة الإضطرابات تعمل على إبقاء الإنسان مستيقظا ويجد مشقة فى الحصول على قسط وافى من النوم ليلا".

ووجدت الدراسة الإستقصائية أيضًا أن عديدا من الأمريكيين يحاولون التخفيف من مشكلات النوم بإكتساب عادات قد تكون ضارة بالنوم الجيد ليلاً ، حيث يقول مايقرب من نصف الأمريكيين إنهم يعكفون على تصفح هواتفهم الذكية قبل النوم مباشرة ، فيما يحاول نحو 37% الخلود للنوم أثناء مشاهدة التلفزيون .

أوضحت الدكتورة "داس": "لكن إيقاع الساعة البيولوجية للإنسان، والمسؤولة عن إخبارنا عن التوقيت الواجب الخلود فيه للنوم والإستيقاظ ، نتيجة لتعاقب دورة النهار والليل، قد تتعرض للإضطراب عندما نستمر فى مطالعة هواتفنا الذكية أو مشاهدة التلفزيون قبل الخلود إلى النوم مباشرة .. مرجعة ذلك إلى مستويات الضوء المرتفعة التى يتعرض لها الإنسان من هذة الأجهزة".

وتوصلت الدراسة الإستقصائية إلى أن جميع التغييرات والاضطرابات التى حدثت على مدى السنوات القليلة الماضية لم تؤرق الأمريكيين فحسب، بل تُبقيهم مستيقظين فى الليل.

واقترح الباحثون زيادة معدلات وساعات التعرض للضوء الطبيعى خلال ساعات النهار قدر الإمكان، وبمجرد غروب الشمس، ينصح بالحد من التعرض لمصادر الضوء بصورة مباشرة ومستمرة للحصول على قسط نوم هادىء وكامل، جنبا إلى جنب ممارسة الرياضة خلال الأسبوع والذى يعد أمرا أساسيا لمساعدة الجسم على الحوصل على روتين نوم مثالى؟