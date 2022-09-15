جوجل تتعرض لأكبر انتكاسة فى تاريخها.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - طعنت وحدة شركة ألفابت الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا (GOOGL.O) فى حكم لمكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى، لكن القرار تم تأييده على نطاق واسع من قبل المحكمة العامة الأوروبية، مع خفض الغرامة إلى 4.125.

حتى مع التخفيض، كانت لا تزال غرامة قياسية لانتهاك مكافحة الاحتكار، حيث فرضت سلطات مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى غرامة على محرك البحث الأكثر شعبية على الإنترنت فى العالم بقيمة إجمالية قدرها 8.25 مليار يورو فى ثلاثة تحقيقات تمتد لأكثر من عقد من الزمان.

من المقرر أن يعزز الحكم القواعد التاريخية التى تهدف إلى الحد من قوة عمالقة التكنولوجيا فى الولايات المتحدة والتى ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

هذه هى الهزيمة القضائية الثانية لشركة جوجل التى خسرت طعنها بغرامة قدرها 2.42 مليار يورو (2.42 مليار دولار) العام الماضى، وهى الأولى من ثلاث قضايا.

وقالت المحكمة: "تؤكد المحكمة العامة إلى حد كبير قرار المفوضية بأن جوجل فرضت قيودًا غير قانونية على مصنعى أجهزة أندرويد المحمولة ومشغلى شبكات الهاتف المحمول من أجل تعزيز المركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها".

وقال القضاة: "من أجل أن تعكس بشكل أفضل خطورة الانتهاك ومدته، ترى المحكمة العامة أنه من المناسب مع ذلك فرض غرامة قدرها 4.125 مليار يورو على جوجل، حيث تختلف أسبابها فى بعض النواحى عن تلك الخاصة بالمفوضية".

أعربت شركة جوجل، التى يمكنها استئناف القضايا القانونية أمام محكمة العدل الأوروبية، وهى أعلى محكمة فى أوروبا، عن خيبة أملها.

وقال متحدث باسم الشركة: "نشعر بخيبة أمل لأن المحكمة لم تلغ القرار بالكامل. لقد أوجد أندرويد المزيد من الخيارات للجميع، وليس أقل، ويدعم الآلاف من الشركات الناجحة فى أوروبا وحول العالم".

يعد هذا الحكم بمثابة دفعة لنائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر التى كانت فى حاجة ماسة إلى الفوز لتبرئة معركتها ضد انتهاكات مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد أن ألغت المحكمة العامة قراراتها ضد شركتى "إنتل" و"كوالكوم" فى وقت سابق من هذا العام.

جعلت Vestager حملتها ضد شركات التكنولوجيا الكبرى علامة مميزة لوظيفتها، وهى خطوة شجعت المنظمين فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى على أن تحذو حذوها.

وهى تحقق حاليًا فى أعمال الإعلانات الرقمية لشركة جوجل، وصفقتها الإعلانية Jedi Blue مع و"ميتا"، وقواعد متجر تطبيقات "آبل"، وسوق "ميتا" واستخدام البيانات، وممارسات البيع عبر الإنترنت فى "أمازون" وممارسات السوق.

وافقت المحكمة على تقييم اللجنة بأن شركة "آبل" المصنعة لأجهزة "آيفون" لم تكن فى نفس السوق وبالتالى لا يمكن أن تكون قيدًا تنافسيًا ضد "أندرويد".

قد يؤدى دعم المحكمة إلى تعزيز هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى فى تحقيقاتها فى الممارسات التجارية لشركة "آبل" فى سوق بث الموسيقى، والتى تقول الهيئة التنظيمية إن الشركة تهيمن عليها.

وقالت منظمة "FairSearch"، التى أثارت شكواها عام 2013 قضية الاتحاد الأوروبى، إن الحكم قد يؤدى إلى مزيد من المنافسة فى سوق الهواتف الذكية.

وقال توماس فينجى محاميها: "هذا يظهر أن المفوضية الأوروبية قد فهمت الأمر بشكل صحيح. لم يعد بإمكان "جوجل" فرض إرادتها على شركات تصنيع الهواتف. الآن قد يفتحون أجهزتهم للمنافسة فى البحث والخدمات الأخرى، مما يسمح للمستهلكين بالاستفادة من الخيارات المتزايدة".

وقالت المفوضية فى قرارها لعام 2018 إن جوجل استخدمت نظام أندرويد لتعزيز هيمنتها فى البحث العام على الإنترنت عن طريق المدفوعات لكبار الشركات المصنعة ومشغلى شبكات الهاتف المحمول والقيود.

وقالت جوجل إنها تصرفت مثل عدد لا يحصى من الشركات الأخرى وأن مثل هذه المدفوعات والاتفاقيات تساعد فى الحفاظ على نظام تشغيل أندرويد حرًا، منتقدة قرار الاتحاد الأوروبى باعتباره بعيدًا عن الواقع الاقتصادى لمنصات برامج الأجهزة المحمولة.