توقعات الأبراج الخميس 15 سبتمبر 2022.. مفاجآت فى العمل ونصائح عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الخميس

الحمل

استغل موهبتك لتتفوق فى عملك، واقضى مزيد من الوقت مع شريك حياتك وقدم له الاهتمام.

الثور

ابذل مجهود كبير فى عملك لتحقق أهدافك وتصبح متميزًا، واخرج فى نزهة برفقة شريك حياتك لكسر الجمود فى العلاقة.

الجوزاء

ركز فى عملك فقط وقم به فى هدوء، وانصت لشريك حياتك واستفيد من خبراته.

السرطان

انجز مهام عملك ولا تشتت ذهنك بما لا ينفعك، وعبر للشخص الذى تحبه عن حقيقة مشاعرك فربما هو ينتظرك لتفعل ذلك.

الأسد

حسّن علاقتك بزملاء العمل ليتحسن الأداء، واعطى فرصة لشريك حياتك ليصحح أخطائه.

العذراء

حافظ على لبقاتك فسوف تفيدك فى عملك، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك.

العقرب

ابحث غن أفكار جديدة لتطور عملك، اهتم أكثر بعائلتك وقدم الدعم لهم.

الميزان

استثمر فى أموالك لتحسن وضعك المادى، وعبر عن حبك واهتمامك لشريك حياتك وتقرب أكثر من أولادك.

الجدى

التزم بقواعد العمل ولا تثير المشكلات، وحاول إنهاء الخلافات فى العلاقة العاطفية.

القوس

سيطر على أعصابك فى العمل ولا تنفعل حتى لا تندم، واظهر حبك لشريك حياتك وحافظ على استقرار العلاقة.

الحوت

وتماسك لتتخطى العقبات الصعبة وتواصل السير نحو أهدافك، وكن واضحًا مع شريك حياتك.

الدلو

استغل الفرصة المتاحة أمامك لتحقق طموحك، وكن هادئًا وتعامل بلطف مع شريك حياتك.