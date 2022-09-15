بإمكانات مذهلة.. شركة DJI تطلق كاميرا الأكشن الجديدة Osmo Action 3

جدة - نرمين السيد - وتأتى الكاميرا الجديدة بتحسينات فى نظام التحرير السريع الذى قدم فى كاميرا Action 2، كما يتميز تصميم الكاميرا بنتوء لدعم حمل وتثبيت الكاميرا بكفاءة أعلى، وتأتى بإطار عمودى لدعم إلتقاط وتسجيل المقاطع فى وضع رأسى لوسائل التواصل.

وتحتوى الكاميرا على مستشعر بحجم 1.7/1 إنش، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، كما تدعم مجال رؤية فائق الاتساع بزوايا 155 درجة، وتستطيع تسجيل فيديو متواصل بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية حتى ينفذ شحن البطارية.

وتتميز الكاميرا ببطارية قدرة 1770 mAh لتسجيل فيديو لمدة تصل غلى 260 دقيقة، وتستطيع البطارية مقاومة إنخفاض الحرارة حتى 20 درجة مئوية، وتدعم البطارية الشحن بنسبة 80% خلال 18 دقيقة، أو من صفر ل، 100% خلال 50 دقيقة، وتتمتع الكاميرا بخاصية الاتصال بتطبيق الهاتف DJI Mimo عبر شبكة واى فاى أو عن طريق البلوتوث، وتأتى الكاميرا بسعر 329 دولار.