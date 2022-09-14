غيرت إتجاه الرحلة.. سجن أمريكية 4 أشهر بسبب سلوكها العنيف مع طاقم الطائرة

جدة - نرمين السيد - وأقرت كيلى بيتشارود فى وقت سابق بالذنب بالتهمة الموجهة إليها، وهى جريمة جنائية من الفئة "C".

ومنحت بيتشارود الإفراج الخاضع للإشراف لمدة 36 شهرًا، وطُلب منها دفع مبلغ 9.123 دولارًا كتعويض لشركة الخطوط الجوية الأمريكية.

وصدر الحكم فى 29 أغسطس الماضى، بحسب وثائق المحكمة.

وأشار البيان إلى أن السلوك الجامح والمخيف لبيتشاردو والمتهمة الأخرى أثناء رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية فى فبراير 2021 أدى لإعادة توجيهها إلى مدينة فينيكس الأمريكية لإخراجها من الطائرة.

وكان كلاهما على متن الدرجة الأولى فى الرحلة التى كانت متوجهة من مدينة دالاس إلى مدينة لوس أنجلوس.

ورفضت محامية بيتشارود آنا لورا بوتيلو التعليق على الحكم.

ومن المقرر الحكم على المتهمة الأخرى، ليزا إس رودريجيز فى نوفمبر القادم "بناءً على إقرارها بالذنب، وفقًا لما قالته الوزارة، بحسب "CNN عربى".

وأوضح المدعة العام الأمريكى، جارى ريستاينو، أن هناك خط بين السلوك الفظ على متن الطائرة والنشاط الإجرامى، وتجاوزته المتهمة بوضوح"، لافتًا إلى أن ركاب الدرجة الأولى ليسوا فى مأمن من الملاحقة القضائية.

وقالت رابطة مضيفى الطيران المحترفين، وهى نقابة تمثل أكثر من 20 ألف من مضيفى الطيران فى الخطوط الجوية الأمريكية، إن السلوك العنيف الذى ظهر فى الرحلة "يجب أن يتوقف".