جدة - نرمين السيد - انطلق فى شهر يونيو الماضى هاتف Realme C30، وانضم إليه الآن هاتف Realme C30s، وهذه الهواتف متشابهة جدًا من ناحية الكاميرات والشاشات وواجهة المستخدم، لكن الإصدار الجديد يأتى بمعالج مختلف، وأيضًا مستشعر لبصمة الأصبع مثبت على جانب الهاتف.





ويدعم هاتف Realme C30s معالج Unisoc SC9863A، ويتميز بوجود ثمانية أنوية لوحدة العالجة المركزية، جميعها Cortex-A55 منقسمة إلى مجموعتين، 4 أنوية بأداء تردد 1.6 جيجاهرتز، والباقى بتردد 1.2 جيجاهرتز، ويوجد خياران للذاكرة 32/2 جيجابايت و64/4 جيجابايت. ويحتوى الهاتف شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة ودقة HD+، مع ثقب يشمل الكاميرا الأمامية ذات دقة 5 ميجابكسل، فى حين تأتى الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 8 ميجا بيكسل، ويأتى الهاتف باللونين الأزرق والأسود، ويتراوح سعره بين 95 دولار و113 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر هاتف Realme C30s الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.