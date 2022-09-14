علماء يؤكدون وجود كائنات فضائية ..وإطلاق مشروع للبحث عنها

جدة - نرمين السيد - يثق عدد كبير من علماء الفلك فى وجود كائنات فضائية، وإذا كان الكون شاسعًا وقديمًا، وإذا كان الجزء والذى نحن موجودون فيه لا يتميز بشىء خاص عن باقى أجزاء الكون فستظهر الحياة فى مكان آخر كما ظهرت على كوكبنا.





كما أن الأمر لا يتطلب سوى العثور على بقايا بكتيريا صغيرة خارج كوكب الأرض، ليثبتوا أن الكائنات الفضائية موجودة، لكن وابنتظار تطوير وسائل تقنية تسمح لنا بالانتقال عبر المجرات، فإن أفضل طريق للبحث عن كائنات فضائية هى البقاء فى المنزل والبحث عن التوقيعات التقنية.

ويعتقد العلماء أن المخلوقات الفضائية، وعلى غرار البشر، ستستخدم أجهزة لاسلكية للتواصل فيما بينها وهو ما ينتج إشارات راديو تكون مختلفة للإشارات اللاسلكية الناتجة عن العوامل الطبيعية.

وأطلق باحثون برنامج "غاليلى" التابع لجامعة هارفرد الأمريكية فى العام 2021، وهو الأول من نوعه بهدف البحث عن الآثار الفضائى بالقرب من الأرض كما يعرف عن نفسه، بحسب وكالة "مونت كارلو الدولية".

ويخطط المشروع لتحويل البحث عن التوقيعات التكنولوجية خارج كوكب الأرض للحضارات الفضائية من الملاحظات والأساطير العرضية أو القصصية إلى الاتجاه السائد للبحث العلمى الشفاف والموثوق والمنهجى.

وويؤكد فريق الباحثين على إضفاء نبرة عقلانية حول الخطاب عن المخلوقات الفضائية، فعلى سبيل المثال، التزم المشروع علنًا باخبار فرضيات الفيزياء المعروفة وتحليل البيانات الجديدة فقط، وهذا اتجاه جديد فى مجال "البحث عن ذكاء خارج الأرض.

وسيقوم الفريق بتصوير الظواهر الجوية غير المحددة بالأشعة تحت الحمراء والراديو والنطاقات البصرية وتسجيل البيانات الصوتية، وقد قام الفريق بتصميم وبناء ونشر معدات المراقبة والذماء الاصطناعى الخاصة بهم لجمع وتفسير هذه البيانات.