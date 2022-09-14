بعد إثارته للجدل.. تعرف على سبب ارتداء ملك بريطانيا للتنورة

وأثار ظهوره بالتنورة جدلًا كبيرًا وتساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وأنها ليست المرة الأولى الذى يرتدى فيها لباسًا من هذا النوع.
وأشارت صحيفة "إندبندت" الإنجليزية إلى أن الأمر يتعلق بالزى الاسكتلندى التقليدى، المكون من تنورة من قماش "الطرطان" إلى جانب جوارب حمراء تصل حد الركبة وأحذية سوداء.
وتعتبر التنورة ذات المربعات الملونة زيًا ذكوريًا بامتياز فى اسكتلندا.
وأوضح أحد الخبراء أن ارتداء ملك بريطانيا هذا الزى فى إدنبرة يعتبر "علامة احترام وحب وتقدير لاسكتلندا".
وأضاف أن هذا الزى زادت شعبيته فى أنحاء البلاد بعد ارتدائه المتكرر من قبل الملك، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وتعد التنورة من الأزياء المفضلة لدى الملك، لافتة إلى أنه حرص ارتدائها فى عدد من المناسبات الرسمية، بحسب صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.
كما يعتبر بعض المحللين أن الملك الجديد يقيم علاقة خاصة مع اسكتلندا، مبرزين أنه إلى جانب ميله التنورة الاسكتلندية، أمضى تشارلز الثالث جزءًا من مراهقته فى مدرسة داخلية شديدة الصرامة فى هذه الدولة.
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