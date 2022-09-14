بحلول 2025.. «هوندا» تخطط لإطلاق 10 دراجات نارية كهربائية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر ألا تتوفر هذه الدرجات فى أمريكا الشمالية، حيث سوف تصب الشركة معظم اهتمامها على الأسواق الآسيوية والأوروبية.

ونشرت هوندا شريحة توضح الصور الظلية لـ 11 إصدارًا كهربائيًا محتملًا، وكلها كهربائية باستثناء 4 درجات تبدو مثل الدراجات البخارية.

ومن المتوقع أن النماذج بالحجم الكامل المتبقية هى تلك المحتمل أن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتخطط هوندا اتطوير منصة FUN، وأيضًا تقديم 3 طرازات EV كبيرة الحجم، فى اليابان والولايات المتحدة وأوروبا بين عامى 2024 و2025، كما أنها تعمل على دراجة بحجم الأطفال تعتمد على نفس مجموعة نقل الحركة والصلبة.

وأشارت الشركة أنها ستستمر فى إنتاج نماذج محركات الاحتراق الداخلى، لكنها تعهدت يجعلها أكثر صداقة للبيئة من خلال إدخال المزيد من الدرجات النارية "ذات الوقود المرن" التى يمكنها استخدام الوقود القائم على الإيثانول E20 و E100 فى عامى 2023 و 2025 ومع ذلك لن تكون هذه النماذج متاحة فى أمريكا.