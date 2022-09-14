خطوات تنزيل نظام تشغيل «iOS 16»

جدة - نرمين السيد - هواتف أيفون ونصح الخبراء مستخدمى هواتف أيفون بتحديث هواتفهم لتعمل بنظام تشغيل "iOS 16". ويساعد "iOS 16" فى تحديد عناصر الواجهة وتخصيص شاشة القفل وعودة مؤشر نسبة البطارية وتحرير الرسائل المرسلة، والتمتع بالمزيد من الآمان والخصوصية وغيره، وذلك وفقا لموقع "macworld". تنزيل iOS 16 ولتنزيل أحدث إصدار من "iOS" يجب اتباع عدد من الخطوات، وهى: -الذهاب إلى الإعدادات "Settings". -اختيار تبويب عام "General". -الضغط على خيار تحديث النظام "Softwere Updates".

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