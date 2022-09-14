اقتحمت المنازل.. العناكب تثير الذعر فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وكثرت شكوى البريطانيين بعد اقتحام العناكب منازلهم، وإقامة أعشاش فيها، واندفع البعض لهجر المنازل لعدم القدرة على التكيف معها.
ونشر عدد كبير من سكان بريطانيا تغريدات جديدة للتعبير عن انزعاجهم بعد اقتحام العناكب منازلهم بكميات كبيرة تصل إلى ملايين.
وأشارت صحيفة "ديلى ستار" إلى أن العناكب تقتحم المنازل بكميات كبيرة، نتيجة لموسم التزاوج بسبب انخفاض درجات الحرارة فى بريطانيا.
وأوضح البريطانيون، أن العناكب اقتحمت منازلهم بأعداد قليلة، وبعد مرور فترة ازدادت أعدادها بشكل ملحوظ وبمختلف المناطق.
وتحرك المسؤولون للرد على شكوى البريطانيين، وأشار أحدهم إلى أن الحكومة لا تملك حلولا فى الوقت الحالى لردع العناكب ومنعها من الوصول للمنازل.
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