تشونجشينج-1 إى.. قمر صناعى صينى جديد ونسخة معدلة لصاروخ

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة ألأنباء الصينية اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعى "تشونجشينج-1إى" على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل "لونج مارش-7".

ونجح فى دخول المدار المخطط له، وسيقدم القمر الاصطناعى خدمات عالية الجودة لنقل الأصوات والبيانات والإرسال الإذاعى والتلفزيونى.

وتعد هذه هى المهمة رقم 437 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".