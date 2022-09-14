جدة - نرمين السيد - وأشارت أوبو إلى أن طرح الهاتف الجديد "Oppo K10x" يوم 16 سبتمبر الجارى فى الأسواق. ويأتى هاتف "Oppo K10x" بشاشة من "LCD" وبقياس يبلغ 6.59 بوصة وبدقة شاشة تبلغ 2412 × 1080 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية بمستشعر للكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة تبلغ 16 ميجابيكسل. ويعمل الهاتف الجديد بمعالج ن نوع Snapdragon 695، بالإضافة إلى اقترانه ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوبو تعلن رسميا هاتفها الجديد «Oppo K10x».. وموعد طرحه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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