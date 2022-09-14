كم ثروة الملكة إليزابيث؟.. سؤال من المستحيلات والسر فى 1910

هذا ليس كلاما من وحى الخيال، ولكنها التقاليد المتوارثة فى المملكة البريطانية، الذى ينص على الاحتفاظ بوصايا أفراد العائلة المالكة المتوفين، محكمة الإغلاق، إلى عام 1910، بداية من وصية الأمير فرنسيس أوف تيك، التى وضعت فى خزانة فى مكان غير معلوم بلندن، تحت إشراف أحد القضاة، لينضم إليها بعد ذلك ما يزيد على الثلاثين وصية ملكية.
التقاليد تنص على أنه عقب وفاة أحد أفراد العائلة المالكة، يتقدم منفذ وصيته، بطلب لرئيس قسم الأسرة المالكة، فى المحكمة العليا بلندن، لإغلاقها.
تلك التقاليد لم تكن معلوما للعوام، حتى توفى زوج الملكة، الأمير فيليب، فى أبريل 2021، وكان طلب إغلاق وصيته، مخول إلى القاضى أندرو ماكفارلين.
ماكفارلين ورغم حكمه بأن تغلق الوصية، إلا أنه أعلن حكمه لمنح الفرصة للجمهور لفهم ما يجرى والسبب وراءه.
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