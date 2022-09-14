«لا يمكننى تحمل هذا الشىء الدموى».. ملك بريطانيا يغضب

جدة - نرمين السيد - «يا إلهى أنا أكره هذا، لا يمكننى تحمل هذا الشىء الدموى» بهذه الكلمات أبدى ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، غضبه من نفاد حبر القلم، فيما كان يوقع على كتاب للزوار أمام الكاميرات فى قلعة هيلزبورو بالقرب من بلفاست، خلال حفل توقيع فى أيرلندا الشمالية.





تلك هى المرة الثانية، التى أبدى فيها تشارلز الثالث، غضبه منذ تنصيبه ملكا لبريطانيا.

تشارلز كان فى المملكة المتحدة، يقود مراسم الحداد على والدته الملكة إليزابيث، واستقبله المئات من المحتشدين مطلقين الهتافات وكلمات الترحيب للملك، قبل إعلان تعهده بخدمة المنطقة.

كاميلا، زوجة ملك بريطانيا، قالت بينما كان تشارلز يمسح أصابعه، «انظر، إنه يسيل فى كل مكان»، ليرد الملك وهو يبتعد: «لا يمكننى تحمل هذا الشىء الدموى... فى كل مرة».

مساعد سابق لـ تشارلز، قبل أن يصبح ملكا، صرح لوكالة أنباء «رويترز»، إن تشارلز سريع الغضب، ومن الصعب إرضاؤه.

ويوم السبت الماضى، أبدى تشارلز غضبه من مساعديه، شاكيا أثناء توقيع مستندات فى لندن، من حامل أقلام على الطاولة.