قريبًا .. واتساب يتيح ميزة مدهشة بشأن الرسائل

جدة - نرمين السيد - واتساب

ومع إطلاق هذه الميزة، سيتمكن مستخدمو واتساب من الانتقال مباشرة إلى الدردشة التى حدثت فى تاريخ محدد من خلال النقر على "أيقونة التقويم" الجديدة فى التطبيق.

أفاد أحد التقارير من بوابة معلومات واتساب "WaBetaInfo" بأنه تم اكتشاف الميزة لأول مرة منذ عامين، ولكن بعد اختبارها لفترة من الوقت، أسقط "واتساب" خطة إطلاقها.

وأشار التقرير إلى أنه "بعد إطلاق WhatsApp beta لتحديث iOS بإصدار 22.0.19.73 من TestFlight، تم اكتشاف أن "واتساب" يخطط أخيرًا لإطلاق الميزة فى المستقبل مرة أخرى".

ميزة "واتساب" القادمة قيد التطوير حاليًا ويقترح التقرير أنه سيتم إصدارها فى التحديثات المستقبلية، وبمجرد إطلاق الميزة، سيرى المستخدمون "رمز تقويم" جديد فى قسم البحث فى الدردشات المعينة.

ويُقال أن ميزة "واتساب" هذه ستكون مفيدة للمستخدمين الذين يرغبون فى قراءة رسالة معينة من محادثة أو حتى المساعدة فى اكتشاف الرسالة الأولى من جهة اتصال معينة.

واتس اب

وطرح "واتساب" العديد من الميزات الجديدة مؤخرًا، بما فى ذلك ردود فعل الرموز التعبيرية للرسائل، ونقل الدردشات بين iOS و"أندرويد"، وكتم مشاركين محددين فى المكالمات الصوتية، وغير ذلك الكثير لتحسين تجربة المستخدم الإجمالية فى التطبيق.

من المتوقع أيضًا طرح ميزات الخصوصية مثل إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت وترك أى مجموعة بصمت وبعض الميزات الأخرى لجميع المستخدمين فى الشهر القادم أو نحو ذلك.

تشير بعض التقارير الأخرى إلى أن "واتساب" يعمل على ميزة جديدة أخرى تسمى "WhatsApp Survey". قد تطلب منصة المراسلة من المستخدمين قريبًا مشاركة التعليقات داخل التطبيق نفسه.

وبعد تلقى دعوة، يمكن للمستخدمين المشاركة فى هذه الاستطلاعات داخل التطبيق لتقديم ملاحظات حول الميزات والمنتجات الجديدة والمزيد.