ميتا تقدم خاصية دردشة المجموعات فى ماسنجر وفيسبوك

جدة - نرمين السيد - أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لمنصة ميتا، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خاصية دردشة المجموعات على تطبيقى ماسنجر وفيسبوك لمساعدة الأشخاص على بناء روابط اجتماعية بشكل فورى حول اهتماماتهم المشتركة.





وأوضحت المنصة أنها ستبدأ فى اختبار القدرة على إطلاق خاصية دردشات المجموعات مباشرةً فى ماسنجر، وتوسيع تجربة الدردشة لتشمل المزيد من مجموعات فيسبوك فى الأسابيع المقبلة.

وتساعد دردشات المجموعات الأشخاص على التواصل مع مجتمعاتهم بشكل فورى حول الموضوعات التى يهتمون بها على كل من فيسبوك وماسنجر عبر النصوص، والتسجيلات الصوتية، والفيديو.

كما يمكن للمسئولين الآن بدء محادثة حول موضوع معين والحصول على ردود فورية بدلًا من انتظار الأشخاص للتعليق على منشور.

وأوضحت ميتا أنه بدلًا من التنقل بين مواضيع متعددة فى دردشة جماعية واحدة فى ماسنجر، يمكن للأشخاص استخدام دردشات المجموعات لتنظيم الدردشات فى فئات حتى يتمكن أعضاء المجموعة من العثور بسهولة على ما هو أكثر إثارة لاهتمامهم، على سبيل المثال: يمكن أن يكون لدى مجموعة المعجبين بفرقة موسيقية فئة "الأخبار العاجلة" مع دردشات مخصصة لمتابعة ومناقشة صدور الألبومات الجديدة، تواريخ الحفلات الموسيقية، والأنشطة الجماعية.

ووفقًا لميتا: "ستسمح دردشات المجموعات للأشخاص بالتواصل مع مجتمعاتهم على ماسنجر، بالإضافة إلى الأصدقاء والعائلة، ويمكن للأشخاص الاختيار من بين عدة خيارات لمساعدة مجتمعاتهم على التواصل، بما فى ذلك: دردشات لأعضاء المجموعة حول موضوع معين؛ ودردشة الفعاليات لترتيب نزهة أو لقاء؛ ودردشة رسالة جماعية للعرض فقط يستخدمها المسئولون للإعلان عن التحديثات على مستوى المجموعة؛ ودردشة للمشرفين فقط للتعاون مع المسئولين والمشرفين، بجانب قنوات صوتية لما يصل إلى 30 عضوًا فى المجموعة لمشاركة التعليقات المباشرة أو تلقى الدعم بصورة فورية.

وأضافت ميتا: "على سبيل المثال، يمكن لمسئول مجموعة فيسبوك لطلاب الكيمياء إنشاء قنوات صوتية لمجموعات الدراسة خلال موسم الامتحانات، ويمكن للمشاركين تشغيل الفيديو للدروس التى يتم بثها بشكل مباشر، ولا يمكن الوصول إلى دردشات المجموعات إلا لأعضاء المجموعة".

وطورت ميتا مجموعة قوية من الأدوات لمساعدة المسئولين على إدارة تجارب الدردشة والصوت بسهولة، بما فى ذلك إمكانات الإشراف؛ مثل حظر أعضاء المجموعة أو كتمهم أو تعليقهم، وإزالة الأعضاء أو الرسائل، نظرًا للطبيعة العامة لدردشات المجتمع.

كما طورت ميتا خاصية "مساعد المسئول" التى تسمح للمسئولين بتحديد معايير مخصصة من شأنها تعليق المستخدمين، وحذف الرسائل المبلغ عنها، وإيقاف إرسال الرسائل من المستخدمين غير المؤهلين أو التى تحتوى على محتوى مخالف، وذلك بشكل تلقائى.

وقالت إنه يمكن لأعضاء دردشات المجتمع أيضًا الإبلاغ عن الرسائل إلى مسئولى المجموعة أو ميتا، أو حظر المستخدمين، أو مغادرة الدردشة فى أى وقت.