كنغر غاضب يقتل صاحبه بالضربة القاضية فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وكان الرجل يبلغ من العمر 77 عامًا، ولقى حتفه بعد تعرضه لهجوم من قبل كنغر كان الرجل يملكه كحيوان أليف، بحسب ما قالته وسائل إعلام أسترالية اليوم الثلاثاء.
وتم استدعاء مسعفين إلى مقر إقامة الرجل فى ريدموند حوال 400 كيلومتر جنوب شرق مدينة بيرث غرب أستراليا يوم الأحد بعد تعرضه لهجوم من كنغر، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وعثر أحد أفراد أسرة الرجل عليه مصابًا بجروح خطيرة وأن الحيوان أصبح عنيفًا، ومنع أيضًا المسعفين من الاقتراب من الرجل، بحسب مل ذكرته قناة "9 نيوز".
وقالت الشرطة إنها اضطرت لطرح الكنغر أرضًا للسماح للمسعفين بمعالجة الرجل الذى توفى فى مكان الحادث، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام الأسترالية.
يعتبر هذا أول هجوم مميت لكنغر على إنسان منذ عام 1936.
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