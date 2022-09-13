سعر مواصفات هاتف Moto E22 المرتقب من موتورولا

جدة - نرمين السيد - أشارت تسريبات إلى تفاصيل تصميم وألوان هاتف موتورولا القادم Motorola Moto E22، وكانت موتورولا قد قدمت مؤخرًا للأسواق العالمية هاتفى Edge 30 Fusion و Edge 30 Neo، وتستعد من جديد الشركة لإطلاق إصدار جديد بعنوان Moto E22.





وكشفت التسريبات أن الهاتف الجديد ينطلق بـ 3 اختيارات فى الألوان هم الأبيض والأزرق والأزرق الغامق. ويدعم الهاتف إعدادات مزدوجة للكاميرا الخلفية، أيضًا تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتى بسعر 125 دولار للأسواق. وتتميز كاميرا Moto E22 بتصميم يحاكى كاميرا Edge 30 Neo الذى تم الإعلان عنه مؤخرًا، كما يحتوى الهاتف على مستشعر للبصمة فى الإطار الجانبى للهاتف. ويحتوى الهاتف على شاشة LCD بنتوء القطرة فى الشاشة للكاميرا الأمامية، كما يضم مدخل بحجم 3.5 ملليمتر للسماعات، ويأتى المكبر الصوتى فى الجزء السفلى مع ميكرفون ومنفذ USB C، ويحتوى على بطارية بقدرة 5000 mAh.

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