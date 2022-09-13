ظاهرة فلكية نادرة.. القمر يحجب كوكب أورانوس غدًا

جدة - نرمين السيد - تشهد سماء الكرة الأرضية ظاهرة فلكية نادرة مساء غدًا الأربعاء حيث سيرصد القمر الأحدب المتناقص وهو يمر أمام كوكب أورانوس ويحجبه بشكل مؤقت فى حدث يسمى "الاحتجاب"، ويمكن رصد تلك الظاهرة بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير بغض النظر عن مستويات التلوث الضوئى.





وأشار المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إلى أن ظاهرة احتجاب أورانوس سترصد فى مصر وشمال السعودية وبلاد الشام ودول المغرب الغربى إضافة إلى معظم أوروبا وجزاء من أسيا وإفريقيا.

وأوضح أن الاحتجاب يعد حدثا فلكيا يتم عندما يختفى جسم سماوى بواسطة جسم سماوى آخر يمر بينه وبين الراصد، وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب الواقعة فى دائرة البروج.

وقال إنه لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق فى السماء يختلف اعتمادًا على موقعك على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبى الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة أضعاف قطر البدر.

وأضاف أن هذا يعنى أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على احد جانبى الأرض، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيرصد القمر يمر بالقرب من كوكب أورانوس فقط.

وأوضح أنه خلال وقت هذا الاحتجاب سيكون القمر بعمر 18 يومًا وسيكون مضاء بنسبة 78 بالمائة، وسيختفى أورانوس خلف الجانب المضيء من القمر ويعود للظهور من خلف الجانب غير المضاء من القمر.

ونوه إلى أن الوقت الدقيق لبداية الاحتجاب يختلف اعتمادا على موقع الراصد حيث سيحدث ذلك بين أواخر المساء وبعد منتصف الليل بقليل، علما بأن كوكبأورانوس سيستغرق بضع ثوان ليختفى تمامًا خلف القمر قبل ظهوره بعد حوالى 50 دقيقة.

جدير بالذكر أن حالات الاحتجاب عادة ما تحدث للنجوم والكواكب الساطعة عدة مرات فى السنة، وغالبًا ما تتجمع عدة حالات احتجاب لنفس الجسم فى أشهر متتالية، نظرًا لأن القمر يتتبع نفس المسار تقريبًا عبر السماء كل شهر، وتنتهى السلسلة من الاحتجاجات بعد بضعة أشهر، عندما يتغير مسار القمر عبر السماء.