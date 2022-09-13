يتخطى عمرها الـ 450 مليون سنة.. السمكة أم 3 عيون التى لا تقهر (صور)

جدة - نرمين السيد - يوجد فى حديقة حيوانات بالولايات المتحدة الأمريكية سمكة غريبة الشكل ومن أقدم المخلوقات البحرية حيث تسبق الديناصورات عمرها يتخطى الـ 450 مليون سنة، هذه السمكة تسمى "لامبرى المحيط الهادئ".





وتتمتع هذه السمكة التى تنتمى لعائلة الأسماك الشبيهة بثعابين البحر، بمظهر فريد، ولذلك غالبًا ما يتوقف الزوار لمشاهدته رغبة فى معرفة المزيد عنه، وفقًا لما قالته المشرفة على مناطق أمريكا الشمالية، والمزارع العائلية فى حديقة حيوانات "أوريجون"، جاين أوزبورن إليوت، لموقع "CNN عربى".

ويعد هذا المخلوق المثير للاهتمام من أقدم الأسماك فى العالم، إذا قالت إيليوت إنه ظهر لأول مرة فى السجل الأحفورى قبل 450 مليون سنة، ولم يتغير كثيرًا منذ ذلك الوقت.

ورغم أن هذا المخلوق يبدو ضعيفًا بالمقارنة مع المخلوقات البحرية الآخرى، إلا أنه نجا من 3 عصر جليدية، و5 انقراضات جماعية.

وتتصف هذه الكائنات بشكل مميز، حيث تمتلك عيون زرقاء و"عين ثالثة"، عبارة عن بقعة باهتة على رأسها هدفها استشعار الضوء، والظلام.

أما أبرز السمات الفريدة لهذه السمكة فتتمثل بفمها الملىء بالأسنان، والذى تستخدمه لمص الدم.

وأثناء تواجدها فى المحيط، تستخدم السمكة فمها لإلصاق نفسها بالأسماك الأخرى، والثدييات البحرية وامتصاص الدم، والسوائل كغذاء لها.

وتبدأ هذه الأسماك حياتها بين تيارات المياه العذبة حول المحيط الهادئ، وتهاجر من المياه العذبة إلى المحيط، ثم تعود للمياه العذبة مجددًا مثل أسماك السلمون.

وبالرغم من نجاة هذه الأسماك لملايين الأعوام، إلا أن أعدادها انخفضت فى الأعوام الـ 75 الماضية نتيجة لفقدان الموائل، وتغير المناخ وندرة الغذاء.

وأشارت إيليوت إلى أنها تفقد القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة، والموائل بسبب السدود والحواجز الآخر، بسبب التغيرات فى النظام البيئى للمحيطات نتيجة تغير المناخ أيضًا.