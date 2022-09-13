مساهمى تويتر يصوتون لصالح بيع المنصة لإيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة تويتر أن أموالًا دفعتها لمقدم بلاغ ضدها لا تنتهك أى بنود فى صفقة شرائها بمبلغ 44 مليار دولار المبرمة مع إيلون ماسك، بعد أن بذل الأخير محاولة جديدة لإلغاء الصفقة.

وأشار محامو إيلون ماسك، إلى أن تقاعس تويتر عن الحصول على موافقته قبل دفع مبلغ 7.75 مليون دولار إلى مقدم البلاغ بيتر زاتكو والمحامين عنه، انتهك اتفاق الاستحواذ الذى يقيد متى يمكن لتويتر سداد هذه المدفوعات.

ورد محامو تويتر اليوم، قائلين إن هذا التسبيب من ماسك لللانسحاب من الصفقة "باطل وجائر" بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتى الرد على خطاب المحامين عن ماسك قبيل اجتماع سيعقد قريبًا، وسيصوت حملة الأسهم فيه على الصفقة.

واتهم زاتكو تويتر "الشهر الماضى"، التى عزلته من منصب رئيس الأمن بها فى يناير كانون الثانى، بالزعم كذبًا أن لديها خطة أمن محكمة، كما اتهم شركة التواصل الاجتماعى بانها أطلقت تصريحات مضللة بشأن دفاعاتها ضد المتسللين والحسابات المزيفة على منصتها على الإنترنت.

واتهم ماسك، الذى يرأس أيضًا شركة تسلا لصناعة السيارت الكهربائية، تويتر بتحريف الحقيقة عند الكشف عن الحسابات المزيفة او الآلية على المنصة، وسعى لفسخ الصفقة بناء على هذه الأسباب، وفقًا لـ "العربية".

وسيجتمع مقدم البلاغ مع اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ لمناقشة اتهاماته.

ومن المقرر نظر قضية تويتر التى تطالب بإلزام ماسك بالاستحواذ عليها يوم 17 أكتوبر تشرين الأول أمام محكمة فى ولاية ديلاوير.

وهبطت قيمة السهم فى شركة التواصل الاجتماعى بنسبة تقترب من 2% إلى 41.37 دولار، وهى أقل بكثير من قيمة السهم فى عرض الشراء الذى قدمه ماسك وهى 54.20 دولار.