560 كجم.. مانويل أوريبى أثقل إنسان على وجه الأرض

جدة - نرمين السيد - وأعدت لـ مانويل أوريبى، شاحنة خصيصا من أجل حمله، وينام فيها ليلا داخل مراب للسيارات، ويأكل البيتزا والبرجر بشكل متواصل ويشرب عصير السندويتشات، بعد إدمانه الوجبات السريعة.

وسجل أوريبى رقملا قياسيا كأثقل إنسان على وجه الأرض بوزن 560 كجم، وفى عام 2006 تم هدم أحد جدران منزله من أجل الزواج.

وقال أوريبى، أشعر أننى بحالة جيدة جدا، لقد تخلصت من الكثير من العادات، ونمط حياتى الجديد يطلق عليه "الحمية الموضعية"، وذلك فى غضون عامين ونصف.

فى حين قالت كلوديا سوليس زوجة مانويل أوريبى: لا نتمكن من الذهاب إلى العديد من الأماكن ولكننا سنكون قادرين على التواصل مع الطبيعة ونأمل حتى فى الذهاب إلى الشاطئ ويتم تثبيت سريره بشكل دائم على الجزء العلوى على سطح الشاحنة.