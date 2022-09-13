الحقيبة وقلم الشفاه.. إشارات سرية تواصلت بهما إليزابيث الثانية مع مرافقيها

جدة - نرمين السيد - وأوضح فيديوجراف لفضائية "العربية"، أن وسائل إعلام عالمية نقلت عن مقربين للملكة الراحلة استخدام حقيبتها كإشارة سرية، من خلال نقلها الحقيبة من يد إلى أخرى خلال التحدث مع أشخاص فى المناسبت العامة، وهو ما يعنى طلبها تدخل أحد مرافقيها لمقاطعة الحديث.

كما كشف مقربون من الملكة الراحلة أن قلم الشفاه الذى كانت تخرجه من حقيبتها وتضعه فجأة فى المناسبات يشير إلى إخبارها المرافقين برغبتها فى مغادرة المكان.