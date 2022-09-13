جدة - نرمين السيد - وأوضح فيديوجراف لفضائية "العربية"، أن وسائل إعلام عالمية نقلت عن مقربين للملكة الراحلة استخدام حقيبتها كإشارة سرية، من خلال نقلها الحقيبة من يد إلى أخرى خلال التحدث مع أشخاص فى المناسبت العامة، وهو ما يعنى طلبها تدخل أحد مرافقيها لمقاطعة الحديث.
كما كشف مقربون من الملكة الراحلة أن قلم الشفاه الذى كانت تخرجه من حقيبتها وتضعه فجأة فى المناسبات يشير إلى إخبارها المرافقين برغبتها فى مغادرة المكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحقيبة وقلم الشفاه.. إشارات سرية تواصلت بهما إليزابيث الثانية مع مرافقيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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