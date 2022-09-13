بسبب كمامة.. السجن مدى الحياة لألمانى

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن حادث إطلاق نار وقع فى شهر سبتمبر من العام الماضى ببلدة "إيدار-أوبرشتاين" الواقعة غربى البلاد، موضحة أن المتهم قال للشرطة إنه تصرف بدافع الغضب بعدما رفض العامل البالغ من العمر 20 عاما أن يقدم له خدمة لعدم ارتداء قناع للوجه.

وأشارت القناة إلى أن المتهم غادر محطة الوقود عقب وقوع الخلاف إلا أنه عاد مرة أخرى لإطلاق النار على العامل فى رأسه ثم فر هاربا، إلا أنه سلم نفسه فى وقت لاحق للشرطة، لافتة إلى أن المتهم أدين أيضا بحيازة أسلحة بشكل غير قانونى لأنه لم يكن لديه ترخيص للسلاح المستخدم فى القتل.