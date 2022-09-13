الروبوت أميكا يطمئن البشرية: لن نسيطر على العالم

جدة - نرمين السيد - وقال الروبوت أميكا، بحسب ما نشرته "ديلى ميل" البريطانية، إن الروبوتات موجودة فقط من أجل تقديم المساعدة وخدمة البشر، وأنها لن تحل أبدا مكان البشر.

يذكر أن شركة Engineered Arts فى بريطانيا، طورت الروبوت أميكا، وكأنه نسخة طبق الأصل من البشر، لا سيما فى تعبيرات وحركات الوجه.

وظهر أميكا، فى العديد من الفعاليات التقنية والمحافل الدولية، إضافة إلى روبوتات أخرى مثل صوفيا، تسلا بوت، أوبتيموس.