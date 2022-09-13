فهيمة تصنع الصابون من العجوة

جدة - نرمين السيد - وقدمت الشابة السعودية، تجربتها من خلال فعاليات "موسم تمور المدينة المنورة" الذى ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تحت شعار "تمورنا بركة".
وفى حديث مع "العربية نت" قالت، إن الفكرة بدأت من خلال الدورات التدريبية التى كانت تقدمها فى التغذية الصحية والمطبخ، لتأتى لها فكرة مشروع تصنيع صابون مستخلص من التمور.
وأوضحت أنها حصلت على تصريح لإنتاج الصابون وفتحت سجلا تجاريا فلا وزارة التجارة، منوهة بأنها تستثمر الفيتامينات الموجودة بالتمور لتقديم منتج علاجى للبشرة يساعد على الحصول على نتائج فورية.
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