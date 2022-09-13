أوبو تطلق سلسلة هواتف رينو 8 الجديدة

جدة - نرمين السيد - وبينما يشق هاتف رينو8 طريقه وسط أهم المنتجات فى الصناعة، يعتبر هذا الإطلاق بمثابة تحدى ورفع سقف التوقعات فى عالم ال تكنولوجيا ، مقدما للمستخدمين الاستفادة القصوى من أجهزتهم أثناء الاستخدام اليومى لها.

تتضمن السلسلة 3 فئات من الهاتف، رينو 8 برو 5G و رينو 8 5G و رينو 8 Z 5G ، لتلبية جميع احتياجات فئات مستخدمى الهواتف الذكية، بداية من خبراء الموضة والمصورين المحترفين مرورا بعشاق الألعاب و وصولا إلى هواة التصميم.

يقدم هاتف هاتف رينو 8 برو 5G ميزات فائقة التميز، لتساعد المستخدمين على التقاط صورا نهارية وليلية فى غاية الوضوح و إبتكار محتوى بصرى يخطف الأنظار. وذلك بسبب دعم وحدة معالجة الصور MariSilicon X NPU المصممة حصريا من أوبو.

وبهذه المناسبة، قال إيثان تشوى، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "دائما ما نضع عملاء أوبو على رأس أولوياتنا عندما نقوم بتطوير منتجات جديدة. وها نحن نعمل جاهدين من جديد لنصل، بل ولنتخطى توقعات عملائنا ، وذلك من خلال إطلاق سلسلة هواتف رينو 8 التى تقدم أفضل تجربة مستخدم للهواتف الذكية بدعم من الابتكارات التقنية الرائدة فى الصناعة. كل هاتف من هواتف سلسلة رينو سيتم إطلاقه فى السوق مطورا و محدث على جميع الأصعدة تأكيدا على هدفنا فى تخطى الحدود ووضع معيارا جديدا للصناعة".

ستأخذ سلسلة هواتف رينو 8 نهج أوبو "المرتكز على المستخدم " خطوة إلى الأمام، وذلك من خلال الاعتماد على التقنية الرائدة لينعم المستخدم بأسهل وأسرع تجربة استخدام على الإطلاق. و تتطلع أوبو باستمرار إلى تحسين ما تقدمه منتجاتها، لتظل فى ريادة الصناعة مع تقديم تجربة رائدة شاملة لمستخدميها، وذلك من خلال تحسين أداء البطارية وتوفير تصاميم خلابة وتقديم إمكانيات تصوير ثورية، إلى جانب العديد من الميزات الأخرى الاستثنائية.

وستقدم أوبو إلى عملائها أيضا مجموعة رائعة من أجهزة إنترنت الأشياء. وعلى وجه التحديد، الجهاز اللوحى أوبو باد آير، جهاز يحلق فى سماء الإبداع ويرفع من مستويات الإنتاجية، نتيجة إلى ميزات عديدة مميزة وفريدة من نوعها، أوبو باند 2 التى ترتقى بخاصية تتبع مؤشرات الصحة إلى مستوى آخر جديد كليا. وأخيرا، سماعات أوبو إنكو بودز2 التى تعد أكثر السماعات اللاسلكية منافسة فى السوق.

"إبداع بلا حدود" هذا هو ما تهدف إليه سلسلة هواتف أوبو رينو 8 ، لتواصل سعى أوبو إلى الكمال على جميع الأصعدة و تمنح المستخدم الفرصة لخلق ذكريات خالدة فى صور واضحة.